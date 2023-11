Sam Altman, i perché del licenziamento da OpenAI: c'entra la sicurezza dell'IA?

Quali sono state le cause del licenziamento di Sam Altman da OpenAI e del suo clamoroso reintegro a meno di una settimana di distanza? In molti hanno parlato di frizioni tra le componenti no-profit e for-profit della compagnia, ma al di sotto di queste ultime ci sarebbe un altro grave problema: la sicurezza dell'IA.

Già nelle scorse ore, in effetti, era emerso un inquietante rapporto dei ricercatori di OpenAI, che metteva in guarda dall'Intelligenza Artificiale Generale, la quale sarebbe certamente di grandissimo aiuto in termini economici, ma che potrebbe avere capacità cognitive e di ragionamento pari a quelle degli esseri umani. Queste considerazioni sono state raccolte in un paper, co-scritto e firmato da Helen Toner, un membro del board di OpenAI.

Un articolo del New York Times spiega che, in relazione alla percepita pericolosità di un'Intelligenza Artificiale Generale, il paper avrebbe invitato i governi mondiali a porre dei paletti alle aziende al lavoro sull'IA, se non altro per chiarire quali siano le loro intenzioni nell'utilizzo di quest'ultima e per limitarne gli spazi di manovra. Al contempo, il paper spiega che le aziende dovrebbero fornire gli strumenti comunicativi adeguati al pubblico per capire i rischi dell'IA nell'uso di tutti i giorni.

Facendo riferimento al caso del rocambolesco lancio di GPT-4 nel mese di marzo, il paper critica aspramente le scelte di OpenAI, che avrebbe cercato di pubblicare il modello il prima possibile senza prestare troppa attenzione alla comunicazione delle sue potenzialità e dei suoi successi. Nel testo, infatti, possiamo leggere che "mentre GPT-4 è stato ben ricevuto dalla comunità dei ricercatori, appare di successo nettamente inferiore il tentativo di garantire la sicurezza degli utenti. La ragione di questo risultato imprevisto è che l'azienda ha fatto delle scelte che hanno messo da parte l'importanza della sicurezza nel lancio. In particolare, ha lanciato GPT-4 al pubblico quattro mesi prima di quanto inizialmente programmato".

In effetti, già a ridosso del licenziamento di Sam Altman era emerso che il Developer Day di ChatGPT, quando OpenAI ha annunciato GPT-4 Turbo, non era andato giù ad alcuni membri del board della compagnia, che avrebbero giudicato la mossa come troppo affrettata. Dal canto suo, sembra che lo stesso Sam Altman non abbia affatto gradito le posizioni di Toner, arrivando ad inviare una mail a tutto lo staff della startup per rispondere alle criticità sollevata dalla ricercatrice. Queste frizioni si sarebbero poi coagulate nella decisione del board di cacciare Sam Altman, salvo poi effettuare una clamorosa giravolta e reintegrarlo nell'azienda.