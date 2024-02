Sam Altman alla ricerca di 7 trilioni di Dollari per un progetto legato ai chip e l'IA

Secondo un nuovo articolo pubblicato dal Wall Street Journal, l’amministratore delegato di OpenAI, Sam Altman, punterebbe a raccogliere 7 trilioni di Dollari d’investimenti per trasformare l’industria globale dei semiconduttori e promuovere lo sviluppo dell’intelligenza artificiale a livello umano.

Altman, nella fattispecie, sarebbe in trattativa con vari investitori, tra cui il governo degli Emirati Arabi Uniti per assicurarsi i fondi e quindi dare il via al progetto tecnologico che mira ad aumentare la produzione mondiale di chip e soddisfare le necessità di OpenAI in termini di chip per l’intelligenza artificiale.

A guidare questa ricerca di investitori da parte di Sam Altman ci sarebbe la carenza di chip per l’intelligenza artificiale, che sono essenziali per far progredire la tecnologia.

L’importo a cui punta Altman è nettamente superiore all’intere industria globale dei semiconduttori, che è stimata intorno ai 530 miliardi di Dollari. Secondo le previsioni, le vendite globali di chip raggiungeranno quota mille miliardi di Dollari all’anno entro il 2030.

