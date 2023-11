Sam Altman fin troppo sincero su Humane Ai Pin? 'Forse il passo è più lungo della gamba'

In seguito al dissing rivolto a Elon Musk e Grok, Sam Altman, CEO di OpenAI, non le ha di certo mandate a dire anche per quel che riguarda il primo prodotto della startup Humane. Sì, si fa proprio riferimento al dispositivo indossabile intelligente che punta in modo importante sull'intelligenza artificiale.

A tal proposito, come fatto notare anche da The Verge, nell'ambito di un articolo pubblicato sul New York Times nella giornata del 9 novembre 2023, Altman ha voluto esprimere la sua opinione in merito. Ebbene, nonostante si tratti per certi versi di un sostenitore dell'appena annunciato Humane Ai Pin, in quanto risulta tra i finanziatori, sembra che in realtà il suo hype sia contenuto.

"Spetterà ai clienti scegliere. [...] Forse il passo è più lungo della gamba", ha dichiarato il CEO di OpenAI, ragionando sul potenziale successo del dispositivo. Altman si è comunque detto aperto a un possibile scenario in cui gli utenti potrebbero effettivamente vedere Humane Ai Pin come qualcosa di migliore rispetto agli smartphone, ma in linea generale il suo pensiero sembra voler contenere le aspettative.

Proseguendo col discorso, infatti, il CEO di OpenAI ha ricordato che in passato molti dispositivi tecnologici, anche quelli che sembravano essere delle "scommesse sicure", in realtà si sono poi rivelati essenzialmente un "nulla di fatto". Sarà questo il destino di Humane Ai Pin? Solamente il tempo potrà dircelo.