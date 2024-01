Sam Altman vuole crearsi un Impero dei chip per l'IA: parte la sfida a NVIDIA

Le ambizioni di Sam Altman per il futuro dell'IA sono enormi, ma devono essere supportate da un hardware e da un'infrastruttura adeguati. Il CEO di OpenAI lo sa bene e, per raggiungere i suoi obiettivi, starebbe cercando di raccogliere miliardi di Dollari per costruire un vero e proprio Impero dei chip per l'IA.

O almeno questo è quanto riporta Bloomberg, secondo cui OpenAI vorrebbe produrre i propri chip per l'IA anziché acquistare le GPU A100 e H100 di NVIDIA - che invece ha utilizzato finora. L'azienda starebbe dunque cercando di raccogliere dei finanziamenti miliardari per costruire la sua prima Fab, capace di concorrere con quelle di TSMC, Samsung, Intel e, soprattutto, NVIDIA. In questo modo, OpenAI seguirà l'esempio di Microsoft, che a sua volta ha fatto il "salto" nel mondo dell'IA iniziando a produrre "in casa" CPU e GPU per i suoi server.

Oltre a Microsoft e OpenAI, le aziende che stanno cercando di smarcarsi dalla dipendenza da NVIDIA sono molteplici: tra di esse abbiamo, per esempio, Amazon Web Services e Google. Solo Meta continua a comprare GPU NVIDIA: l'azienda di Mark Zuckerberg, infatti, ha recentemente annunciato di voler arrivare a possedere mezzo milione di chip del Team Verde entro il 2024.

Tornando al progetto di OpenAI, comunque, quest'ultimo viene descritto come un "network di fabbriche di chip per l'IA", che dovrebbe essere finanziato da SoftBank e dal fondo di investimento specializzato in tecnologia con sede ad Abu Dhabi G42. Il network di fabbriche avrà il compito di produrre chip per OpenAI e per ogni altra compagnia che desideri acquistarli, evitando così uno shortage di schede video per l'IA, che si fa sempre più probabile viste le difficoltà di NVIDIA nell'evadere gli ordini provenienti dai suoi clienti.

Secondo Bloomberg, Altman vorrebbe raccogliere 8-10 miliardi di Dollari per il suo progetto, anche se al momento la lista dei partner (e dei finanziamenti stanziati da ciascuno) è ancora in divenire. Non è neppure chiaro se OpenAI abbia intenzione di acquistare delle Fab già pronte da compagnie terze o se intenda costruirne di nuove partendo da zero: quest'ultima eventualità, però, porterebbe con sé dei tempi decisamente più lunghi rispetto a quelli che Altman potrebbe aver previsto.