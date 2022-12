Sam Bankman-Fried, il fondatore di FTX, è stato arrestato alle Bahamas

Sam Bankman-Fried, il fondatore ed ex CEO dell’exchange di criptovalute FTX, è stato arrestato dalla Royal Bahamas Police Force alle Bahamas dopo le accuse presentate dagli Stati Uniti, che a questo punto è probabile richiedano l’estradizione.

L’ufficio del procuratore generale delle Bahamas ha confermato l’arresto con una dichiarazione rilasciata agli organi di stampa, in cui ha spiegato che Bankman-Fried sarà tenuto in custodia fin quando non verrà presentata una “richiesta formale di estradizione”.

Sulla questione è intervenuto anche il primo ministro Philip Davis, il quale ha affermato che “le Bahamas e gli Stati Uniti hanno interesse a ritenere responsabili tutti gli individui associati a FTX che potrebbero aver tradito la fiducia pubblica e infranto la legge. Mentre gli Stati Uniti continuano con le loro indagini contro SBF, le Bahamas continueranno ad indagare sul crollo di FTX, con la continua cooperazione delle forze dell’ordine e dei partner normativi negli Stati Uniti e altrove”.

L’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York Damian Williams ha spiegato che l’arresto è stato effettuato su richiesta del Governo degli Stati Uniti. L’estradizione potrebbe avvenire a stretto giro di orologio.

Proprio qualche giorno fa era emersa la notizia che Sam Bankman-Fried avrebbe testimoniato sul crollo di FTX.