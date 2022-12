Sam Bankman-Fried testimonierà sul crollo FTX: cosa succederà?

La storia di Bankman-Fried è stata così assurda e repentina da aver causato un vero e proprio terremoto nel mondo crypto, al punto da ispirare la produzione di una serie Amazon sul crollo di FTX. La storia legale, invece, è ancora tutta da scrivere.

La dichiarazione di bancarotta di FTX, infatti, è solo l'inizio di una lunga e tortuosa diatriba legale in cui lo stesso Sam Bankman-Fried verrà chiamato a testimoniare davanti al Congresso USA.

La sua testimonianza alla Camera avverrà probabilmente in remoto, ma alcuni membri della Commissione Finanza al Senato hanno minacciato di citarlo in giudizio qualora si rifiutasse di comparire anche in questa sede.

"Non ho ancora accesso a gran parte dei miei dati, sia professionali che personali, pertanto c'è un limite a ciò che potrò dire e non potrò essere d'aiuto come vorrei”, recita un suo recente tweet. "Poiché il comitato pensa ancora che sarebbe utile, sono disposto a testimoniare il 13".

Un colpo di scena, soprattutto alla luce delle volontà espresse in precedenza, secondo cui non sarebbe apparso in sede legale prima di aver analizzato e rivisto tutta la situazione e soprattutto gli elementi che hanno portato alla caduta del colosso delle criptovalute. Un invito accolto probabilmente dopo le riflessioni di Maxine Waters, presidente della commissione che gli aveva fatto notare come "il tuo ruolo di CEO e le tue interviste" fossero già elementi sufficienti per rendere la sua testimonianza più che cruciale.