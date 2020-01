Samantha Cristoforetti ha lasciato l'Aeronautica: oggi spiega perché

Ci sono stati disaccordi tra Samantha Cristoforetti e l'Aeronautica Italiana. La volontà di non perdere mesi di lavoro con l'ESA per l'avanzamento a Ufficiale Superiore l'ha portata a rinunciare alla possibilità di carriera e di conseguenza ha lasciare l'organo militare.La decisione è stata presa il 31/12 appena passato.

Samantha Cristoforetti ha deciso di affidare a un tweet il suo commento sulla vicenda, dopo aver letto numerose ipotesi fatte circolare dagli organi di informazione.

"Era mia facoltà chiedere la cessazione dal servizio da quando, nel settembre 2019, ho concluso i miei obblighi di ferma. In previsione di questa 'scadenza' avevo informato i vertici dell'Aeronautica militare già all'inizio del 2019 sul fatto che avrei riflettuto, nel corso dell'anno, sull'opportunità o meno di continuare la doppia dipendenza da ESA e dalla forza armata, resa possibili dalla legge 1114/62. Dal 2009 sono infatti impiegata in ESA in qualità di astronauta. Da ESA dipendo per l'impiego quotidiano e da ESA percepisco lo stipendio. L'appartenenza alla forza armata ha avuto negli ultimi 10 anni un valore simbolico e affettivo".

L'astronauta ci tiene a precisare che il suo mestiere rimarrà lo stesso, anzi si aspetta di tornare presto nello spazio. Aggiunge anche di non essersi mai sentita oggetto di discriminazione di genere e sottolinea:" ho sempre avuto il massimo supporto da parte della delegazione italiana alla Ministeriale Esa dello scorso novembre, tanto che l'Italia ha ottenuto l'impegno per un secondo volo per me entro qualche anno".

Samantha Cristoforetti è diventata negli anni un simbolo per molte donne, sopratutto giovanissime, nel nostro paese. L'astronauta è entrata quasi a far parte della cultura pop, come testimonia la bambola che la Mattel le ha dedicato.

Sembrano essere quindi solamente motivi di incompatibilità professionale tra lei e l'Aeronautica militare, e Samantha Cristoforetti ci tiene a ribadire l'orgoglio di essere stata collega di chi serve il paese nell'Aeronautica e nelle forze armate in genere.