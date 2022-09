Samantha Cristoforetti sarà il nuovo comandante della Stazione Spaziale Internazionale!

L'orgoglio tutto italiano nonché astronauta dell'ESA (European Space Agency), sarà il nuovo comandante della ISS. È la prima volta nella storia che una donna europea avrà tale ruolo.

Prenderà il posto del compagno di equipaggio Oleg Artemyev, diventando di fatto il quinto comandante europeo della ISS, dopo il nostro Luca Parmitano che stava anche per annegare nello spazio. Molto forti le parole del direttore generale dell'ESA Josef Aschbacher: "La scelta di Samantha come comandante dimostra chiaramente la fiducia e il valore che i nostri partner internazionali ripongono negli astronauti dell'ESA."

La scelta del comando, deriva infatti da decisioni prese dai principali organi spaziali mondiali, ovvero: NASA (America), ESA (Europa), CSA (Canada), JAXA (Giappone) e Roscosmos (Russia). Il ruolo fondamentale del comandante, sarà quello di garantire il benessere dell'equipaggio in orbita, assicurando un corretto svolgimento dei compiti assegnati, oltre che essere in grado di gestire le varie situazioni di emergenza.

"Sono onorata della mia nomina a comandante e non vedo l'ora di attingere all'esperienza che ho acquisito nello spazio e sulla Terra per guidare in orbita un team molto capace" afferma la stessa Samantha.

Dopo aver visto l'odore della Stazione Spaziale, l'appuntamento è dunque fissato a mercoledì 28 settembre 2022, quando verrà trasmessa in diretta l'intera cerimonia di "nomina", che consiste in un passaggio simbolico di una chiave da parte del precedente comandante. Noi di Everyeye siamo già pronti e vi daremo una copertura completa su un fondamentale evento, non solo per la nostra nazione, ma per il mondo intero.