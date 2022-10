Samantha Cristoforetti fa un cosplay di 2001: Odissea nello spazio sulla Stazione Spaziale

L'italianissima Samantha Cristoforetti, recentemente diventata comandante della Stazione Spaziale Internazionale, ha portato il "cosplay" a un nuovo livello. Il suo ultimo video combina alla perfezione divulgazione scientifica e cultura pop grazie alla sua citazione e dimostrazione di una scena del film "2001: Odissea nello spazio".

Nell'iconico lungometraggio del 1968 di Stanley Kubrick, è possibile osservare un'assistente di volo sull'aereo spaziale Pan Am che indossa scarpe di velcro che la tengono attaccata al pavimento del veicolo mentre si trova in una situazione di microgravità (cliccando qui potrete osservare la scena in questione su YouTube).

"Dovevo saperlo... ma è possibile davvero camminare nello spazio con le scarpe in velcro?" si chiede Cristoforetti su Twitter. La risposta non è tardata ad arrivare, e l'8 ottobre la nostra Astro Samantha ha pubblicato un video da oscar: sì, è possibile camminare nello spazio - o almeno all'interno della Stazione Spaziale Internazionale - con le scarpe in velcro, a patto che tu non abbia fretta.



Potrete vedere il video in questione, come sempre, in calce alla notizia.

L'astronauta non si è fatta mancare nulla ed è perfino vestita come il soggetto dell'opera di Kubrick. Insomma, questo è un vero, grande, esempio di come sia possibile divulgare e far amare la scienza al grande pubblico. E Samantha Cristoforetti, da questo punto di vista, è una vera esperta poiché è perfino diventata la prima TikToker spaziale al mondo.