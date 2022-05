Samantha Cristoforetti entra nella storia con il 1° TikTok dalla Stazione Spaziale

L'italianissima Samantha Cristoforetti, astronauta dell'ESA, aveva già mostrato al grande pubblico alcuni meccanismi della Stazione Spaziale Internazionale su YouTube, come il cibo degli astronauti o la "camera da letto" di questi scienziati in orbita. Adesso, AstroSamantha entra nella storia con il 1° TikTok dall'ISS.

In particolare, infatti, giovedì 5 maggio l'astronauta dell'Agenzia spaziale europea (ESA) ha pubblicato sul social network un video di soli 88 secondi, ma pregno di significato. Cristoforetti fa parte della missione Crew-4 di SpaceX ed è arrivata sulla stazione spaziale il 27 aprile. La sua missione durerà la bellezza di 6 mesi.

Nel video, l'astronauta riassume il lancio e l'arrivo nella struttura, e presenta ai suoi fan i suoi due pupazzi Zippy ed Etta (quest'ultimo il primo peluche che Cristoforetti ha comprato per sua figlia, Kelsey). Come i video dell'ESA per YouTube, Samantha cercherà di mostrare a tutti come funzionano le cose - così come la definisce lei stessa - sull'"ultima frontiera".

"Quali sono le tue curiosità sulla vita sulla stazione spaziale?" domanda al suo pubblico AstroSamantha alla fine del video. Con la missione Crew-4, questa è la seconda volta che la Cristoforetti soggiorna sulla Stazione Spaziale Internazionale; precedentemente, infatti, l'astronauta ha vissuto da novembre 2014 a giugno 2015 a bordo dell'ISS.

Potrete osservare il video pubblicato su TikTok cliccando qui.