Samantha Cristoforetti eseguirà la sua prima passeggiata spaziale: è ufficiale!

L'astronauta italiana Samantha Cristoforetti, detta anche "AstroSamantha", è arrivata sulla Stazione Spaziale Internazionale lo scorso aprile (grazie ad un passaggio offertole da SpaceX) e ora la NASA ci fa sapere che la nostra connazionale eseguirà presto la sua prima attività extraveicolare fuori dalla ISS.

Non è un mistero che la Cristoforetti fosse destinata a tornare in grande stile nello Spazio: inizialmente sarebbe dovuta essere addirittura il comandante dell'intero avamposto orbitale ma, a causa dei disguidi politici tra Russia e Stati Occidentali dopo lo scoppio della Guerra in Ucraina, si è preferito concedere ad AstroSam un altro ruolo, di uguale prestigio: Leader del Segmento orbitale americano, ossia il capo e responsabile di tutti i moduli e componenti di nazionalità statunitense, europea e canadese.

Grazie alla nuova programmazione pubblicata di recente dalla NASA, possiamo notare come la Cristoforetti sia stata scelta per eseguire un'attività extraveicolare (EVA) il giorno 21 luglio, dopo le ore 16:00 del fuso orario italiano.

Si tratta della prima, effettiva passeggiata nello spazio per Samantha Cristoforetti, ma anche la prima in assoluto per un'astronauta donna di origine Europea. È un grande onore (e una grande responsabilità) che viene riconosciuta nuovamente ad una delle eccellenze italiane che ci stanno più a cuore.

Ovviamente, la scelta non è avvenuta all'improvviso né a sorpresa, e gli addetti ai lavori o i più appassionati a questo genere di cose avevano già sospettato che la Cristoforetti sarebbe presto uscita dalla ISS per qualche mansione all'esterno.

Del resto, anche durante il suo addestramento dell'anno scorso, AstroSamantha ha testato a lungo le tute per le attività extraveicolari russe, quindi si tratta più che di una sorpresa di una piacevole conferma.

Per ora non si hanno ulteriori dettagli sull'EVA di Cristoforetti, ma la NASA scrive che si tratta di un'operazione che potrebbe richiedere fino a 7 ore di lavoro. E noi saremo qui a raccontarvi ogni futuro aggiornamento!