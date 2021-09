Samsung Galaxy S21+ 5G, prezzo abbattuto di 250 Euro su Amazon

Dopo il clamoroso ban di 600 venditori cinesi su Amazon, torniamo a parlare di offerte sulla nota piattaforma creata da Jeff Bezos. Il colosso americano dell'e-commerce oggi propone un interessante ribasso su uno dei più interessanti smartphone dell'anno.

Il prodotto che vogliamo segnalarvi oggi è infatti il Samsung Galaxy S21+ con connettività 5G. Si tratta di una delle varianti premium del flagship sudcoreano, preceduto dal Galaxy S21 e in attesa che si completi la lineup col modello FE. Per chi fosse interessato, tra l'altro, da qualche tempo è emersa la possibile data di lancio del Samsung Galaxy S21 FE.

Il modello S21+ 5G presenta un display Dynamic AMOLED da 6,7 pollici, 8GB di RAM e, nel modello in offerta, 128GB come taglio di archiviazione a disposizione dell'utente. Tra l'altro, si tratta di un'offerta in bundle che consente di avere al contempo anche il caricabatterie.

Il nuovo Samsung Galaxy S21+ 5G è disponibile, venduto e spedito da Amazon, al prezzo di appena 829 Euro, per uno sconto del 23% e un ribasso complessivo di 250 Euro, a fronte di un prezzo di partenza di 1079 Euro.

Tra l'altro, acquistando il nuovo S21+ in offerta sarà possibile aderire anche alla promozione per ottenere 50 Euro di sconto su Galaxy Buds Pro, Buds2, Buds Live, Watch4, Watch4 Classic.