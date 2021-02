Samsung, 100 giorni per provare gratis Galaxy Z Fold 2 e Galaxy Z Flip 5G

Non è mai troppo tardi per entrare nel mondo degli smartphone pieghevoli e per questo Samsung ha lanciato un'interessantissima promozione, al momento valida solo in America, per avvalersi di un periodo di reso maggiorato.

Considerato uno dei migliori foldable di questa generazione, abbiamo parlato del Samsung Galaxy Z Fold 2 nella nostra recensione evidenziandone i principali pregi e difetti.

I dispositivi pieghevoli sono ancora poco accessibili a livello puramente economico per gran parte degli utenti. Per questo motivo l'azienda ha pensato di lanciare la promozione Buy & Try che permette di provare il device scelto per un massimo di 100 giorni prima di decidere se tenerlo.

Indipendentemente dallo store dove è stato acquistato, normalmente è possibile beneficiare del reso incondizionato entro due settimane dall'acquisto. La promozione lanciata dal colosso sudcoreano perciò è valida solo per gli acquisti effettuati sullo store ufficiale e solamente per gli acquisti effettuati entro il 1 aprile 2021.

Lanciato a metà dello scorso anno, un altro device aderente alla promozione è il piccolo Galaxy Z Flip 5G, rivale del Motorola Razr e che, a differenza dei competitor, è alimentato da un processore top di gamma Qualcomm Snapdragon 865+.

Sulla pagina della promo si può leggere "Porta a casa Galaxy Z Flip 5G o Galaxy Z Fold2 5G e ti daremo 100 giorni per assicurarci che siate una coppia perfetta. Inoltre, ricevi un credito di permuta fino a 550 dollari sui dispositivi approvati e 200 dollari di credito istantaneo per gli accessori della tua lista dei desideri e altro ancora. Per un periodo di tempo limitato".

Un'interessante iniziativa che speriamo possa presto arrivare anche dalle nostre parti.