Samsung: 150 Euro di rimborso sull'acquisto di un TV ed una soundbar

Altra promozione lanciata da Samsung in occasione del periodo natalizio. Il colosso coreano, attraverso il proprio sito web ha annunciato che acquistando una soundbar ed un TV entro il 31 Gennaio 2021, sarà possibile ricevere un rimborso di 150 Euro.

Rientrano nella promozione le seguenti soundbar:

HW-S60T/ZF

HW-S61T/ZF

Mentre i TV compatibili sono questi:

QE65LS03TAUXZT

QE55LS03TAUXZT

QE50LS03TAUXZT

QE43LS03TAUXZT

QE32LS03TBKXZT

QE65LS03RAUXZT

QE55LS03RAUXZT

QE49LS03RAUXZT

QE43LS03RAUXZT

QE55LS01TAUXZT

QE49LS01TAUXZT

QE43LS01TBUXZT

QE43LS01TAUXZT

QE55LS01RAUXZT

QE49LS01RAUXZT

QE43LS01RBUXZT

QE43LS01RAUXZT

UE65LS03NAUXZT

UE55LS03NAUXZT

UE49LS03NAUXZT

UE43LS03NAUXZT

UE65LS003AUXZT

UE55LS003AUXZT

UE43LS003AUXZT

QE43LS05TAUXZT

Come leggiamo nei termini e condizioni, per soddisfare il requisito è necessario acquistare una soundbar ed un TV in promozione. Il valore del rimborso sarà pari a 150 Euro a prescindere dal punto vendita presso il quale la soundbar sarà acquistata ed a prescindere dal prezzo corrisposto.

Completato l'acquisto bisognerà registrare il prodotto attraverso il pulsante "Richiedi il Rimborso" presente nella pagina dedicata, inviando le prove d'acquisto richieste e convalidando la procedura. Samsung provvederà a confermare i requisiti nel giro di pochi giorni, dopo di che procederà con l'accredito del rimborso.

Occorre precisare che l'acquisto deve essere registrato su Samsung Members entro il 15 Febbraio 2021.

Sono compatibili tutti gli acquisti effettuati sullo shop ufficiale di Samsung, incluse quelle che rientrano nel programma "Samsung Partner Rewards" e "Samsung Student", oltre che da Mediaworld, Unieuro, Euronics, Trony, Expert Online, Comet, Monclick, ePrice, Bytecno, Online Store, Ollo, Amazon ad eccezione del Marketplace e Yeppon.

Resta anche attiva la promozione che permette di ottenere 350 Euro di rimborso sull'acquisto di un TV Samsung.