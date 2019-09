Samsung: nel 2020 in arrivo uno smartphone pieghevole più economico

In attesa di scoprire quando sarà disponibile sul mercato il Galaxy Fold, che secondo gli ultimi rumor potrebbe arrivare nei negozi entro fine Settembre, sul web circolano già i primi rumor sulla seconda generazione dello smartphone pieghevole della società coreana. Bloomberg riferisce che nel 2020 la società coreana dovrebbe lanciare il Fold 2.

Rispetto al primo modello, che abbiamo avuto modo di vedere solo marginalmente in quanto mai arrivato nei negozi, il Galaxy Fold 2 dovrebbe sfoggiare un display da 6,7 pollici in grado di piegarsi verso l'interno per formare un "quadrato" tascabile. L'agenzia di stampa inglese sottolinea che le due telecamere ovviamente saranno rivolte verso l'esterno, ma l'aspetto più interessante è quello che interessa il prezzo, che dovrebbe essere più economico.

Il rumor sottolinea anche che Samsung starebbe collaborando con il designer Thom Browne per ampliare l'appeal del dispositivo e renderlo un accessorio alla moda, in grado di andare oltre gli appassionati di tecnologia.

Rapporto alla mano quindi dovrebbe trattarsi di un approccio simile a quello adottato da Motorola con il Razr Fold, che è trapelato in precedenza. Qualche giorno fa sul web il sito web olandese Letsgodigital aveva pubblicato alcuni render di un presunto Galaxy Fold 2 che si piegava orizzontalmente.

Al momento però stiamo ovviamente nel campo dei rumor, che si aggiungono a quelli pubblicati a fine agosto che volevano il Fold in arrivo nei negozi entro la settimana.