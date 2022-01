Samsung: il 2021 è stato l'anno dei record, nonostante la crisi dei semiconduttori

Dopo avervi parlato del 2021 da record di Intel, anche Samsung ha pubblicato i suoi risultati finanziari sia del quarto trimestre dell'anno solare 2021 che degli ultimi 365 giorni. Come Intel, anche il produttore coreano ha fatto registrare un'annata da record, migliorando le proprie performance finanziarie sotto quasi ogni aspetto.

In particolare, Samsung ha confermato ricavi per 76,57 trilioni di Won coreani, cioè 63,6 miliardi di Dollari, con un guadagno totale di ben 13,87 trilioni di Won, pari a 11,5 miliardi di Dollari, nel solo quarto trimestre del 2021. Su base annua, invece, i guadagni sono stati pari 51,63 trilioni Won, ovvero 42,9 miliardi di Dollari, e i ricavi complessi hanno quasi toccato i 280 trilioni di Won, cioè 232,4 miliardi di Dollari.

A fare più impressione, aldilà dei dati numerici, è l'incredibile aumento percentuale dei guadagni, pari al +24% rispetto al 2020. Il risultato è stato ottenuto sommando tra loro tutte le divisioni della compagnia, anche se alcune sono decisamente più profittevoli di altre: per esempio, il settore dei semiconduttori ha registrato un +52% rispetto allo scorso anno, nonostante la persistente crisi dei semiconduttori, che sta gravemente danneggiando le Samsung Foundries.

Ora come ora, comunque, gli occhi di Samsung sono puntati al 2022: a gennaio, infatti, è stato rilasciato il Samsung Galaxy S21 FE, mentre all'inizio di febbraio dovrebbero debuttare i tre smartphone della linea Samsung Galaxy S22. Insieme a questi ultimi, nel 2022 saranno mostrati anche i nuovi device foldable e i nuovi wearable dell'azienda, oltre alle ultime proposte in termini di schermi e televisioni.

Il primo banco di prova del produttore coreano sarà l'evento Galaxy Unpacked del 9 febbraio, durante il quale verranno lanciati i Galaxy S22 e il Galaxy Tab S8, entrambe proposte di rilievo tra i dispositivi dell'azienda per il prossimo anno. A margine dell'annuncio dei risultati finanziari del 2021, T.M. Roh, Capo della sezione Mobile di Samsung, ha confermato anche la cancellazione della linea Galaxy Note, che ormai è nota da qualche mese, ma ha stabilito che i Galaxy S22, ed in particolare il Galaxy S22 Ultra, erediteranno molte delle feature presenti sull'ormai defunta linea di tablet coreani.

Infine, Samsung ha fatto un accenno anche alle sfide del futuro: in particolare, l'azienda si aspetta che la crisi dei semiconduttori continui ancora per tutto il 2022, impedendo alla compagnia di raggiungere degli obiettivi finanziari particolarmente ambiziosi, nonostante gli ottimi risultati fatti registrare nel 2021. In secondo luogo, Samsung crede che anche il 2022 sarà segnato dalla pandemia da Coronavirus, che sarà un altro problema con cui l'azienda sarà costretta a confrontarsi nei prossimi mesi.