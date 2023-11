Samsung, nel 2024 arriva i Galaxy Fold di fascia media: a che prezzo?

I rumor sul possibile lancio di un Galaxy Fold di fascia media sono presenti ormai sul web da tempo, ma un nuovo rapporto pubblicato in giornata odierna da SamMobile non fa altro che confermare le voci di corridoio. A quanto pare infatti ci siamo e nel 2024 dovrebbero debuttare i nuovi foldable.

In un recente rapporto di TrendFroce viene posto l’accento sull’impatto che potrebbero avere i foldable sul mercato degli smartphone, che ormai è saturo e potrebbe rinascere grazie a questa nuova tipologia di dispositivi, ancora troppo poco diffusi a causa dei prezzi troppo elevati. Secondo un osservatore di mercato, Samsung nel 2024 lancerà un telefono pieghevole di fascia media, almeno a giudicare dall’attività registrata dalla catena di fornitura. Tale smartphone avrà l’obiettivo di ridurre “le barriere di prezzo e renderà i telefoni pieghevoli più accessibili” per gli acquirenti.

A quanto pare, il terzo dispositivo della gamma Galaxy Fold dovrebbe costare meno del Galaxy Z Flip, almeno secondo le indicazioni emerse. Nessuna informazione sul possibile form factor, tanto meno sulle specifiche ed il prezzo. Secondo molti la presentazione potrebbe anche avvenire insieme al lancio dei nuovi FE.

Ovviamente, come sempre vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor di questo tipo in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà.