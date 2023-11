Samsung, nel 2024 arriva il Galaxy Z Flip FE? Un report sembra confermarlo

I Galaxy S24 di Samsung arriveranno presto, con un lancio previsto per l'inizio del 2024. Il nuovo anno, però, potrebbe portare con sé tante novità nella lineup smartphone di Samsung: per esempio, un report preannuncia che il colosso coreano lancerà uno smartphone pieghevole di fascia media, con un prezzo più basso di Galaxy Z Flip e Z Fold 5.

La notizia arriva da un rapporto di TrendForce, che senza mezzi termini anticipa che Samsung annuncerà un pieghevole midrange nel corso del 2024. Sfortunatamente, l'istituto di analisi sul mondo dell'hi-tech non rivela altro sul device, lasciando aperte le porte alle speculazioni sul suo form factor e sul suo nome. A tal proposito, negli scorsi mesi era emerso che Samsung avrebbe lanciato un Galaxy Z FE nel 2024, perciò il nuovo smartphone pieghevole dovrebbe far parte della "Fan Edition", e non della linea A di prodotti di fascia media.

Parallelamente, resta da capire se il nuovo device avrà un formato a conchiglia oppure a portafoglio. Secondo quanto riportato da GSMArena, il dispositivo dovrebbe essere uno smartphone "Flip", e non un telefono "Fold", se non altro perché il prezzo dei clamshell è già di molto inferiore rispetto a quello degli smartphone a portafoglio. A questo punto, dunque, il device potrebbe chiamarsi Samsung Galaxy Z Flip FE oppure Samsung Galaxy Z Flip 6 FE, rappresentando una versione del Galaxy Z Flip 6 con specifiche riviste al ribasso.

In parallelo, il tipster Revegnus ha aggiunto che Samsung punterà ai 400-500 Dollari per il suo smartphone pieghevole di fascia media. L'insider ha anche aggiunto che il prezzo a cui mira il colosso di Suwon è "veramente aggressivo", trattandosi di poco meno della metà del prezzo di lancio di Samsung Galaxy Z Flip 5.

Infine, tornando al report di TrendForce, quest'ultimo sottolinea che Samsung sarà in buona compagnia nel mercato foldable di fascia media nel 2024. O meglio, sarà in buona compagnia almeno in Cina, dove anche Huawei dovrebbe lanciare un dispositivo pieghevole a basso prezzo, che però difficilmente arriverà sui mercati internazionali.