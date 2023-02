Samsung, nel 2024 quattro dispositivi pieghevoli: Z Flip e Fold diventano Ultra

Samsung a quanto pare intende continuare a puntare in maniera importante sugli smartphone pieghevoli ed in generale sui foldable. Secondo un tweet pubblicato da un leaker, RGcloudS, nel 2024 il colosso coreano avrebbe intenzione di rinnovare la propria gamma.

Nella fattispecie, sarebbe prevista l’introduzione di modelli Ultra per Z Flip e Z Fold.

Il Galaxy Z Fold tradizionale dovrebbe sfoggiare un pannello QHD+ (1440p) prodotto da BOE, mentre lo schermo del Z Fultra dovrebbe avere una risoluzione 4K e sarà prodotto internamente da Samsung.

Per quanto riguarda il Galaxy Z Flip “normale”, invece, è previsto un display FHD+ (1080p) di BOE, mentre il Z Flip Ultra sarà dotato di uno schermo 2K prodotto da Samsung DIsplay.

Il tipster spiega anche che Samsung introdurrà due nuovi modelli di dispositivi pieghevoli nel 2024: uno si chiamerà Z Flex e sarà caratterizzato da un display ripiegabile, l’altro invece sarà noto come Galaxy Z Tab. Nessuna informazione su quest’ultimo, ma secondo quanto riportato dai colleghi di PhoneArena, il produttore potrebbe aver mostrato il Z Flex qualche tempo fa insieme ad un telefono scorrevole.

Sia Z Flex che Z Tab dovrebbero sfoggiare un display con luminosità massima di 2000 nits, ed a quanto pare saranno progettati da Hubert Lee di Samsung.

Lo stesso leaker spiega che nel 2024 Samsung sostituirà molti degli smartphone della gamma Galaxy A di fascia media con la linea Galaxy K, mentre il modello S Plus dovrebbe essere cancellato a favore di un S Premium. A pochi giorni dalla presentazione di Galaxy S23, quindi, emergono le prime indiscrezioni sulle mosse in serbo per il 2024.