Samsung: 25% di sconto su tutto sullo Store ufficiale per il Black Friday

In occasione del Black Friday Samsung propone sul proprio Store ufficiale un'interessante promozione per tutto il weekend, che permette di ottenere uno sconto del 25% su tutto semplicemente inserendo nell'apposito campo il coupon dedicato.

Il codice promo da inserire all'interno dello spazio "CODICE PROMOZIONALE" è "BLACK25" (senza virgolette).

Rientrano nella promozione la Galaxy Note10+ Celebration Box, il Galaxy Watch Active 2 da 44mm ma anche smartphone come il Galaxy A9, Galaxy S9+ ed i tablet Galaxy Tab S5e da 10,5 pollici.

Complessivamente, come si legge nell'apposita pagina, lo sconto può essere applicato sui prodotti dell'ecosistema Galaxy, Audio & Video, elettrodomestici e d'informatica.

Attenzione però: il codice promo è valido solo per un unico ordine esclusivamente sui prodotti disponibili al momento dell'acquisto sul Samsung Shop. Ciò vuol dire che non rientrano i prodotti e dispositivi in preordine o che al momento dell'evasione dell'ordine non sono disponibili.

Per alcuni infatti cliccando sul tasto "aggiungi al carrello" si riceverà la notifica di mancata disponibilità e non sarà possibile effettuare l'ordine. Il voucher è spendibile esclusivamente in un'unica soluzione e sarà utilizzabile fino alle 18:00 di lunedì 2 Dicembre 2019. Non rientra nell'offerta il Galaxy Fold. Samsung sottolinea anche che il "voucher non è rimborsabile e non si applica ad eventuali spese di spedizione e all’assicurazione Samsung Care+" e non è nemmeno cumulabile.