Samsung, fino a 500 Euro di rimborso sull'acquisto di un TV QLED: i dettagl

Nuova promozione lanciata da Samsung sul proprio sito web. Il colosso coreano ha infatti dato il via all'offerta "vivi un'estate da fuoriclasse", che consente di ottenere fino a 500 Euro di rimborso sull'acquisto di un TV QLED promozionato, fino al 13 Settembre 2020.

Come leggiamo nella pagina dedicata, è necessario acquistare un TV QLED tra quelli indicati in calce entro il 13 Settembre 2020, per poi registrarlo sul portale Samsung Members entro il 28 Settembre 2020. Samsung provvederà ad inviare il rimborso entro 45 giorni lavorativi dalla ricezione della mail di convalida.

I TV che rientrano sono i seguenti:

QE65Q95TATXZT

QE75Q80TATXZT

QE65Q80TATXZT

QE65Q90TATXZT

QE75Q70TATXZT

QE82Q800TATXZT

QE75Q800TATXZT

QE65Q800TATXZT

QE75Q90TATXZT

QE85Q70TATXZT

Gli acquisti devono essere effettuati sullo shop di Samsung (inclusi i programmi Samsung Partners Rewards e Samsung Student), Mediaworld, Unieuro, Euronics, Trony, Expert, Comet, Monclick, ePrice, Bytecno, OnlineStore, Ollo, Amazon (ad esclusione del marketplace) e Yeppon.

Come previsto dal regolamento ufficiale dell'offerta, al momento della registrazione del TV è necessario inviare una prova d'acquisto. Solo a seguito della convalida di tutti i documenti si verrà considerati eleggibili per partecipare alla promozione, e Samsung provvederà ad accreditare il rimborso sul metodo di pagamento scelto.

Per l'acquisto del QE65Q80TAXZT è previsto un rimborso di 200 Euro, che diventano 300 Euro per i QE65Q95TATXZT, QE75Q80TATXZT, QE65Q90TATXZT e QE75Q70TATXZT. I modelli restanti (QE82Q800TATXZT, QE75Q800TATXZT, QE65Q800TATXZT, QE75Q90TATXZT e QE85Q70TATXZT) invece daranno diritto a 500 Euro di rimborso.