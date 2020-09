Samsung, 500 Euro di rimborso sull'acquisto di un TV QLED: ultimi giorni per approfittarne

Sono gli ultimi giorni della promozione di agosto di Samsung che permette di ottenere un rimborso di 500 Euro sull'acquisto di un TV QLED. L'offerta scadrà il prossimo 13 Settembre 2020 e vogliamo fare il riassunto sui modelli che permettono di goderne.

La lista dei TV che danno diritto al cashback è composta in questo modo:

QE65Q95TATXZT

QE75Q80TATXZT

QE65Q80TATXZT

QE65Q90TATXZT

QE75Q70TATXZT

QE82Q800TATXZT

QE75Q800TATXZT

QE65Q800TATXZT

QE75Q90TATXZT

QE85Q70TATXZT

Sull'acquisto del QE65Q80TATXZT è previsto un rimborso di 200 Euro, mentre per i QE65Q95TATXZT, QE75Q80TATXZT, QE65Q90TATXZT e QE75Q70TATXZT sale a 300 Euro. Sui QE82Q800TATXZT, QE75Q800TATXZT, QE65Q800TATXZT, QE75Q90TATXZT e QE85Q70TATXZT invece si sale a 500 Euro, ovvero la somma più alta.

Rientrano nell'offerta gli acquisti effettuati sullo store Samsung e presso le catene Mediaworld, Unieuro, Euronics, Trony, Expert, Comet, Monclick, ePrice, Bytecno, OnlineStore, Ollo, Amazon e Yeppon.

Come si può leggere sulla pagina dedicata all'offerta, l'acquisto deve essere effettuato entro domenica 13 Settembre, mentre la registrazione su Samsung Members deve essere completata entro il 28 Settembre 2020. Il rimborso sarà accreditato sul conto corrente indicato in fase di registrazione entro 45 giorni dalla ricezione della mail di convalida. E' necessario presentare tutta la documentazione richiesta, inclusa una prova d'acquisto ed il numero seriale. Il servizio Samsung potrebbe richiedere il reinvio dei documenti nel caso in cui non siano leggibili i dati, in quel caso si avrà un tempo limite per rispondere.