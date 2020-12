Samsung: 9 anni dopo, un iconico smartphone riceve Android 11 grazie alla community!

Uno smartphone uscito nove anni fa, ovvero nel 2011, che riceve Android 11? Avete capito bene: è accaduto davvero. Infatti, un iconico dispositivo di Samsung, molto conosciuto tra gli appassionati, ha ricevuto questo aggiornamento. Nel caso ve lo stiate chiedendo, il merito è della community di appassionati.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e XDA Developers, Samsung Galaxy S2 ha ricevuto la LineageOS 18 alpha basata su Android 11. Stiamo dunque parlando di una custom ROM, ovvero di un software non ufficiale, bensì realizzato dagli amanti del modding. Per chi non lo sapesse, lo smartphone dell'azienda sudcoreana era partito, nel 2011, addirittura con Android 2.3 Gingerbread. L'ultimo update ufficiale è invece quello relativo alla versione Android 4.1.2 Jelly Bean. Insomma, si tratta di versioni particolarmente datate, molto più indietro persino rispetto a quelle recentemente "salvate" da Let's Encrypt.

In ogni caso, ribadiamo che si tratta di una build non ufficiale, realizzata direttamente dalla community. Più precisamente, il lavoro va attribuito a diversi utenti di XDA Developers, come INanDO e ChronoMonochrome. La ROM può essere scaricata dall'apposita pagina e il flash può essere eseguito mediante ODIN. Ovviamente, come potete immaginare, le problematiche sono parecchie e possono compromettere l'utilizzo dello smartphone. Vi sconsigliamo per questo motivo di installare la ROM per l'uso quotidiano, ma sicuramente si tratta di una notizia interessante, soprattutto per gli amanti del modding.