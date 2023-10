Anche Samsung abbandona l'alluminio: tutti i Galaxy S24 saranno in titanio?

L’arrivo sul mercato degli iPhone 15 Pro in titanio potrebbe aver dato il via ad un trend che anche altri produttori seguiranno nei prossimi mesi, sebbene i top di gamma dei principali competitor di Apple siano ormai in sviluppo da tempo. Secondo un nuovo rapporto pubblicato da SamMobile, anche Samsung potrebbe lanciare i Galaxy S24 in titanio.

Il rapporto proviene da X (ex Twitter) e riferisce che per la lineup di Galaxy S24 in arrivo prossimamente, Samsung avrebbe scelto una scocca in titanio a dispetto dell’alluminio esistente. Il rumor va in controtendenza con quanto affermato precedentemente da altri leaker, che davano per certa la conferma dell’alluminio anche sulla prossima gamma di smartphone.

I rumor emersi sul web riferiscono che Samsung starebbe producendo delle scocche in titanio per il Galaxy S24 e riceverà quelle del modello Plus ed Ultra da produttori di terze parti. Inevitabile che l’utilizzo di questo nuovo materiale faccia crescere i prezzi degli smartphone, secondo molti, ma al momento ancora non sono emerse indicazioni di questo tipo.

Su iPhone 15 Pro e Pro Max, Apple non ha sostituito completamente l’acciaio inossidabile con il titanio. La struttura interna degli smartphone continua ad essere in alluminio, e la scelta è legata alla migliore conduttività termica offerta da questo mix, dal momento che il titanio non riesce a dissipare completamente il calore. Probabile che anche Samsung adotti un approccio simile.

Dai primi render emersi, Samsung Galaxy S24 dovrebbe somigliare molto ad iPhone 15 Pro, ma chiaramente vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor di questo tipo in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà.