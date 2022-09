Samsung abbandona definitivamente TV LCD: brevetti venduti a TCL

Già dallo scorso maggio sappiamo che Samsung è pronta a dire addio agli LCD fermando la produzione di pannelli per TV e monitor. Ebbene, dopo lo stop degli ultimi mesi il colosso sudcoreano ha ufficialmente abbandonato tale segmento vendendo i brevetti LCD a TCL.

Stando a un rapporto pubblicato dal portale The Elec, la divisione Samsung Display ha venduto i brevetti a TCL CSoT determinando così la fine effettiva del business LCD per il marchio. In termini concreti, si parla di oltre 2000 brevetti trasferiti alla divisione manifatturiera TCL CSoT (China Star Optoelectronics Technology). Quest’ultima migliorerà così la sua posizione tra i maggiori produttori mondiali di pannelli LCD.

Questo abbandono del mondo LCD arriva peraltro proprio dopo la sospensione dell’acquisto di pannelli dello scorso luglio, dovuto da una domanda in calo per i modelli QLED e in aumento per i televisori OLED. Ora Samsung potrà svuotare l’inventario di pannelli LCD eventualmente acquistandoli in futuro da produttori partner come CSoT, AU Optronics, Innolux e BOE in caso di necessità.

Il focus sul breve e medio termine verrà posto tutto sull’aumento della produzione di QD-OLED entro la fine dell'anno. Ricordiamo, a tale proposito, che gli OLED sono prodotti in serie esclusivamente da LG Display e Samsung Display.

