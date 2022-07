Samsung abbandona Exynos: i prossimi Galaxy, S23 incluso, avranno CPU Qualcomm

Le notizie in merito ad un possibile passaggio del Galaxy S23 di Samsung allo Snapdragon erano iniziate a circolare sul web già tempo fa. Tuttavia, l’estensione dell’accordo tra Samsung e Qualcomm è oggi divenuta ufficiale e ci fornisce delle interessanti indicazioni sulle prossime mosse della società coreana.

Qualcomm, nel corso di una sessione di Q&A con gli analisti a seguito della conference call tenuta per annunciare i risultati finanziari del Q2 2022, ha svelato di essere diventato il fornitore esclusivo di processori per gli smartphone e tablet della gamma Galaxy. Il CEO Cristiano Amon ha sottolineato che questo accordo ”conferma che Snapdragon è la piattaforma tecnologica preferita per le esperienze Android premium. Oltre agli smartphone Galaxy, l’accordo include PC, tablet, realtà estesa e altro ancora. Abbiamo anche concordato un’estensione di sette anni del nostro contratto di licenza di brevetto con Samsung, ottenendo la licenza fino alla fine del 2030 con gli stessi termini di royalty. L’estensione comprende tecnologie e dispositivi 3G, 4G e 5G e includerà anche futuri standard e prodotti 6G.”

Prima di tale accordo, gli SoC Snapdragon erano presenti sul 75% dei Galaxy S22 attualmente in commercio, un dato che evidentemente salirà al 100% con la prossima generazione.

La partnership è importante e significa che anche in Europa gli Exynos saranno ridimensionati, per la contentezza degli utenti. Per il Galaxy S23 quindi è lecito aspettarsi il nuovo Gen 2 della gamma Snapdragon 8.