Samsung abbandona Galaxy S9: stop aggiornamenti per top di gamma 2018

Nel corso di marzo 2022 gli utenti possessori di Samsung Galaxy S9 hanno ricevuto un aggiornamento a sorpresa a ben quattro anni dal lancio, contenente alcune migliorie lato sicurezza, bug fix e la patch del mese. Tuttavia, a quanto pare è destinato a essere l’ultimo update di sempre per la serie di smartphone.

La gamma ammiraglia del 2018, infatti, stando a quanto segnalato dai colleghi di Droid-Life non riceverà più aggiornamenti di sicurezza e supporto tecnico da parte del colosso sudcoreano. Come ben sappiamo, la politica di update di Samsung prevede l’abbandono di un dispositivo dopo che questo è passato per un anno al ciclo di aggiornamenti trimestrale. Questo è stato proprio il caso della serie Galaxy S9, la quale si appresta quindi a salutare i tecnici asiatici e a rimanere fermo ad Android 10 con One UI 2.5.

Contemporaneamente a questa conclusione del ciclo di vita per la serie Samsung Galaxy S9 a quattro anni dal debutto sul mercato internazionale, la gamma Galaxy S10 entra a fare parte del gruppo soggetto ad aggiornamenti trimestrali. Di conseguenza, nel 2023 con ogni probabilità assisteremo alla fine del supporto per tale modello.

Nel frattempo, sempre nella giornata odierna del 5 aprile 2022 Samsung ha rilasciato l’aggiornamento di aprile per i Galaxy S22 con la patch di sicurezza mensile e nuove soluzioni lato stabilità di sistema. Si consiglia di utilizzare il Wi-Fi per il download, data l’importante dimensione dell’update pari a 1,5 gigabyte.