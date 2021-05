Samsung potrebbe abbandonare Android? L'incredibile indiscrezione

Dopo aver trattato la questione del Blockchain Wallet, torniamo ad analizzare un'altra possibile novità in casa Samsung. Infatti, nelle ultime ore si vocifera insistentemente dell'arrivo di un nuovo sistema operativo.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena, la società sudcoreana in futuro potrebbe adottare Fuchsia OS. Per chi non lo sapesse, si tratta di un sistema operativo sviluppato da Google di cui si sente parlare ormai da parecchio tempo. Tuttavia, recentemente si è vociferato del possibile arrivo, nel breve periodo, di una prima Developer Preview.

In passato è stato ribadito più volte il fatto che Fuchsia OS non è il "nuovo Android", bensì un sistema operativo in grado di supportare ancora più tipologie di dispositivi rispetto al robottino verde. In parole povere, Fuchsia OS probabilmente non andrà a sostituire Android, ma ad affiancarsi a quest'ultimo. In questo contesto, la scelta in merito a quale OS scegliere dovrebbe spettare al produttore.

Tra i vantaggi che Fuchsia OS dovrebbe portare per quest'ultimo, c'è il fatto che si tratta di un sistema operativo pensato per essere semplice da aggiornare. Questo toglie di fatto lavoro al produttore e può dunque rappresentare un "incentivo" interessante.

Non sembra dunque un caso il fatto che, stando anche a quanto riportato da 9to5Google, Samsung stia collaborando al progetto. Infatti, negli ultimi giorni sono apparse online delle prove che dimostrano che l'azienda sudcoreana ha deciso di "approfondire" Fuchsia OS. Per intenderci, in una pagina relativa agli autori si legge "Google LLC", poco prima di "Samsung Inc".

Questo e altri indizi hanno fatto circolare le voci relative al fatto che Samsung possa rappresentare il primo produttore esterno a Google a implementare Fuchsia OS. L'indiscrezione, tra l'altro, è stata rilanciata dal noto leaker Ice universe su Twitter, che ha definito come "molto probabile" il fatto che la società sudcoreana scelga questo sistema operativo in futuro.

In ogni caso, per il momento non c'è nulla di ufficiale. Rumor e leak si riveleranno veritieri? Staremo a vedere.