Samsung abbandonerà Android? Ecco perché se ne sta discutendo

Al giorno d'oggi, per molti utenti risulta pressoché impensabile pensare a un dispositivo mobile di Samsung senza Android. Eppure, alcune recenti indiscrezioni emerse online lasciano intendere che in futuro potrebbe avverarsi uno scenario di questo tipo: risulta dunque interessante approfondire la questione.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da SamMobile e Gizchina, tra un po' di tempo il popolare brand potrebbe scegliere di abbracciare Fuchsia OS, sistema operativo in sviluppo in casa Google da ormai parecchio tempo. Non è la prima volta che si vocifera di questa possibilità, dato che in passato Samsung ha contribuito al progetto Fuchsia OS, ma ora il leaker dohyun854 ha pubblicato un tweet in cui lascia intendere di essere possesso di informazioni in merito.

Tra l'altro, il popolare leaker Ice universe ha commentato con un semplice "Yes", quindi sempre più fonti sembrano "confermare" la presunta scelta di Samsung, anche se potrebbero volerci diversi anni affinché si inizi a vedere una reale transizione. In ogni caso, quel "Samsung Inc" posizionato appena sotto a "Google LLC" che compare nella pagina degli autori del progetto Fuchsia OS ancora oggi fa ben sperare gli appassionati in merito a possibili future novità importanti.

D'altronde, l'accoppiata Google e Samsung per la realizzazione di un OS esclusivo anche in ambito mobile potrebbe dare vita a una situazione "inaspettata" e piuttosto intrigante. Probabilmente ci vorrà ancora del tempo per scoprire per bene "cosa bolle in pentola", ma i rumor in merito si stanno facendo sempre più insistenti.

Per il resto, ricordiamo che per il momento Fuchsia OS è debuttato su Nest Hub (si tratta di un sistema operativo "vario", che punta anche ai dispositivi iOT).