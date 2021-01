Samsung abbassa le aspettative di vendita per i Galaxy S21: pesa la pandemia?

Secondo quanto riferito da SamMobile, Samsung avrebbe abbassato le previsioni di vendita per la serie di smartphone Galaxy S21, che arriverà nelle mani degli utenti entro fine settimana. Il colosso coreano ha messo in preventivo la spedizione di 26 milioni di Galaxy S21 entro la fine del 2021, in linea con il Galaxy S20.

Lo scorso anno Samsung aveva preventivato la spedizione di 35 milioni di smartphone Galaxy S20, ma a causa della pandemia ha dovuto fermarsi a 26 milioni. Probabile che la ragione di questa cautela sia da ricercare proprio nella pandemia che sta bloccando i consumi a livello mondiale.

Per quanto riguarda le varianti, Samsung prevede di spedire 10 milioni di Galaxy S21 base, 8 milioni di Galaxy S21+ ed altri 8 milioni di Galaxy S21 Ultra.

E' chiaro che si tratta di semplici predizioni, ed il riscontro sul mercato potrebbe essere radicalmente diverso: non è infatti da escludere che i Galaxy S21 battano le previsioni di Samsung.

La decisione di rivedere al ribasso le stime però potrebbe anche essere di natura produttiva: abbassando tali cifre infatti Samsung potrebbe ridurre la sovrapproduzione e l'eccesso di offerta. Lo scorso Novembre era emerso un rapporto che voleva Samsung pronta a seguire la domanda da vicino per adattare le linee produttive a seconda delle necessità. Nelle prime fasi, quindi, la disponibilità dei dispositivi potrebbe essere inferiore rispetto a quella degli scorsi anni.