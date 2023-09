Samsung accetta la sfida: videogiochi creano amicizie, ecco la piattaforma!

A giugno del 2023 Samsung ha lanciato Game Portal anche in Italia, piattaforma dove i giocatori possono trovare punti di riferimento, recensioni e offerte sui propri device preferiti.

A distanza di qualche mese, in occasione dei risultati dello studio Gaming Relationship Report 2023, Samsung è tornata a parlare dell'importanza di una base per interazione, consulto e, in futuro, anche socializzazione.

Lo studio, condotto "a quattro mani" con Ifop, si concentra in particolar modo sulle relazioni e sulla socializzazione nel contesto del mondo dei videogiochi, sottolineando che per il 49% dei gamer italiani il gioco funge anche da luogo d'incontro per relazionarsi con altri appassionati, mentre per il 30% dei giocatori italiani intervistati è un luogo dove intessere vere amicizie giocando.

Il sondaggio ha preso in considerazione oltre 7.500 gamer europei, evidenziando come gli italiani siano proprio la popolazione europea che più spesso stringe amicizie in rete. Inoltre, il 56% dei giocatori italiani tra i 18 e i 24 anni e il 42% tra i 25 e i 34 anni hanno reso concrete queste amicizie portandole anche oltre lo schermo e oltre gli spazi virtuali dei giochi online.

In tutta Europa solo la Francia mostra numeri leggermente più contenuti, ma Germania, Regno Unito, Spagna e Italia sono tutte oltre il 40% quando si parla di interazione online tra giocatori.

Per questo Samsung sta lavorando sulla sua piattaforma per renderla molto più di un hub per pareri e offerte, cercando di costruire una base dove riunire i giocatori per costruire nuove community.