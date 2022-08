Samsung, addio ai chip Exynos? No, anzi: 1.000 ingegneri al lavoro su un SoC 'Premium'

Samsung ha iniziato a produrre chip a 3 nm lo scorso mese, ma ciò non significa che l'azienda coreana stia vivendo una situazione del tutto rosea nel settore del chipmaking. Al contrario, nelle scorse settimane sono stati molteplici i rumor secondo cui Samsung avrebbe detto addio ai chip Exynos per smartphone.

Le problematiche per i chip Exynos sono iniziate quando l'Exynos 2200 di Samsung Galaxy S22 ha deluso la critica, soprattutto a confronto con lo Snapdragon 8 Gen1 di Qualcomm, montato anch'esso su alcune varianti degli smartphone della serie Galaxy S22. Negli scorsi mesi, inoltre, diversi leaker e insider hanno spiegato che i chip Exynos di nuova generazione avrebbero incontrato dei problemi produttivi, oppure che non sarebbero stati all'altezza della concorrenza di Qualcomm, MediaTek ed Apple Silicon.

Intanto, però, Samsung ha sempre negato questi problemi, arrivano a spiegare che i chip Exynos arriveranno su più smartphone, compresi quelli di fascia medio-bassa del produttore coreano. Nelle scorse ore, durante l'annuncio dei risultati fiscali del secondo trimestre del 2022, l'azienda di Suwon ha nuovamente difeso la sua politica nel mercato dei chip smartphone.

Nello specifico, Samsung ha spiegato che non fermerà la produzione di chip Exynos e che, anzi, sta lavorando per rendere i chip più "competitivi", presumibilmente in termini di potenza a confronto con l'hardware delle aziende rivali, e per espandere il brand Exynos. Addirittura, l'azienda ha dichiarato di voler collaborare con più produttori terzi, possibilmente per implementare i chip sui loro smartphone.

Inoltre, pare che l'azienda abbia un team di 1.000 persone al lavoro su un nuovo chip Exynos, quest'ultimo pensato in esclusiva per i Galaxy S23. A quanto pare, però, gli sforzi in tal senso avrebbero ridotto il personale al lavoro sul resto della lineup Exynos, causando alcuni ritardi nell'uscita dei SoC di Suwon per gli smartphone di fascia medio-bassa.