Samsung verso l'addio alla gamma Galaxy Note: sostituito dal Z Fold 3?

Avevamo già trattato a metà novembre l’indiscrezione per cui il colosso sudcoreano Samsung potrebbe non lanciare alcun Galaxy Note 21 nel corso del 2021; ebbene, nelle ultime ore un altro media nazionale avrebbe confermato questo rumor precisando le motivazioni dietro questa curiosa decisione, legate alla gamma di smartphone pieghevoli Fold.

A parlarne è stato il sito Aju News che, in un rapporto ripreso anche dai colleghi di SamMobile, ha ripreso la notizia dell’addio alla gamma Galaxy Note precisando che verrà “sostituito” dal Galaxy Z Fold 3 attualmente in fase di produzione, dato che gli esperti di casa Samsung hanno finalmente sviluppato il modello finale da produrre in massa e infine lanciare sul mercato nel giugno 2021.

Secondo le ultime voci, infatti, lo smartphone pieghevole Z Fold 3 sarà dotato di una S Pen proprio come i modelli Note, ma avrà anche una fotocamera sotto al display e un Ultra Thin Glass di seconda generazione, leggermente più spesso rispetto al Galaxy Z Fold 2. Implementando tutte queste funzionalità nel prossimo foldable, Samsung avrebbe ritenuto superfluo lanciare anche una nuova gamma Galaxy Note nel corso del prossimo anno. Come se non bastasse, anche Galaxy S21 Ultra dovrebbe ottenere la compatibilità con la famosa penna stilo della compagnia sudcoreana.

La sostituzione della serie Note con il nuovo Fold 3, però, non convince molti utenti: non solo ci sarà un divario di prezzo tra i top di gamma standard S21 e gli smartphone pieghevoli, ma anche una certa differenza tra dimensioni degli schermi e ottimizzazione del software. Se oggi Galaxy Note 20 fa da collante, o via di mezzo se si preferisce, tra le due tipologie di dispositivi mobili, in futuro questo passaggio potrebbe mancare costringendo i più fedeli consumatori del brand Samsung a scegliere tra uno standard meno costoso e il possibile futuro della telefonia mobile.

Nell’attesa di ulteriori informazioni riguardo tale questione, altre indiscrezioni recenti hanno parlato del lancio di Samsung Galaxy S21: la serie di smartphone potrebbe infatti arrivare a febbraio anziché a gennaio.