Samsung agevola lo switch off al DVB-T2: 30% di sconto sull'acquisto di un TV

Anche Samsung si aggiunge alla lista delle compagnie che propongono promozioni e simili per agevolare il passaggio al DVB-T2. La società coreana in giornata odierna ha lanciato un'offerta che permette di ottenere un voucher sconto del 30% per incentivare l'aggiornamento dei TV al nuovo standard.

L'offerta, disponibile direttamente sul sito web ufficiale Samsung Members, si chiama "un TV per ogni casa, uno sconto per ogni cosa", si articola su tre passaggi: è necessario acquistare 2 TV Samsung promozionati inserendoli nello stesso carrello sul Samsung Shops dal 24 Maggio al 20 Giugno 2021 inclusi.

A seguito dell'acquisto (che sottolineiamo è valido solo online) è necessario registrarne uno dei due entro il 5 Luglio su Samsung Members. L'eShop provvederà ad inviare un voucher sconto del 30% da utilizzare su Samsung eShop.

I TV che danno diritto alla promozione sono i seguenti:

QE85Q60AAUXZT

QE75Q70AATXZT

QE75Q60AAUXZT

QE65Q70AATXZT

QE65Q60AAUXZT

QE55Q70AATXZT

QE55Q60AAUXZT

QE50Q60AAUXZT

QE43Q60AAUXZT

Il regolamento completo dell'iniziativa promozionale può essere letto attraverso questo indirizzo. Per tutti gli approfondimenti sul DVB-T2, vi rimandiamo al nostro approfondimento: nelle scorse ore abbiamo spiegato perchè si passa al DVB-T2 e fino a quando si può richiedere il bonus TV. Ovviamente non è possibile godere dello sconto da 50 Euro che, come ampiamente noto, è disponibile solo nei punti vendita fisici per le famiglie con reddito ISEE pari o inferiore ai 20mila Euro.