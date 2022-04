Samsung aggiorna ad Android 12 altri due smartphone Galaxy A: arriva One UI 4.1

Continua la serie di update all’ultima versione della One UI per smartphone Samsung Galaxy: in seguito al rilascio su Galaxy S20 FE e Galaxy A71 5G, i tecnici della casa sudcoreana hanno avviato la distribuzione di One UI 4.1 e Android 12 su Galaxy A32 5G e Galaxy A71 4G in mercati selezionati.

Nel primo caso ci troviamo dinanzi all’aggiornamento software A326BXXU4BVC8 pensato per la versione SM-A326B, al momento disponibile esclusivamente in Thailandia e in futuro in arrivo in altre parti del mondo. Questo update giunge su Samsung Galaxy A32 5G con la patch di sicurezza di marzo 2022 e con tutte le nuove funzionalità proposte da Android 12. Al momento il lancio resterà confinato alla versione 5G del Galaxy A32, ma in futuro è pressoché assicurato il suo arrivo anche nella versione 4G del medesimo smartphone.

Allo stesso tempo Samsung Galaxy A71 4G, noto anche con il numero di modello SM-A715F, sta ricevendo Android 12 con One UI 4.1 a Hong Kong, in Russia, Polonia e Panama. L’aggiornamento qui è contrassegnato con la build A715FXXU8CVC3 ed è destinato ad arrivare in Italia e nel resto del Vecchio Continente nelle prossime settimane.

Se quindi siete in possesso di uno tra questi due smartphone, prestate particolare attenzione alle notifiche per eventuali novità in merito alla disponibilità dell’aggiornamento Over The Air. Altrimenti basterà effettuare una rapida verifica seguendo il percorso Impostazioni > Aggiornamento software.

Intanto da casa Samsung arriva su diversi smartphone l’app Expert RAW per migliorare l’esperienza lato fotocamera.