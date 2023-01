Samsung aggiorna per errore il suo Game Launcher: One UI 5.1 in arrivo?

Il lancio dei Samsung Galaxy S23 si avvicina rapidamente, poiché l'evento di presentazione della nuova generazione di smartphone coreani è già fissato per il 1° febbraio. Tuttavia, nella stessa cornice Samsung potrebbe svelare One UI 5.1, il primo major update per la sua One UI di quinta generazione.

Con l'avvicinarsi di One UI 5.1, pare che Samsung stia ultimando i preparativi per l'aggiornamento software, pubblicando degli update per le sue principali app proprietarie. Nelle scorse ore, dunque, la compagnia coreana ha rilasciato un aggiornamento per la sua applicazione Game Launcher, che lascia pensare che One UI 5.1 sarà un aggiornamento votato (anche) al gaming in mobilità.

L'aggiornamento, che porta Game Launcher alla version 7.0.00.5, non comprende grandi novità tecniche, limitandosi a spostare i videogiochi consigliati in cima all'homepage del marketplace virtuale. Tuttavia, il fatto che Samsung abbia pubblicato l'update, forse per errore, indica che One UI 5.1 è molto vicina, poiché il nuovo Game Launcher dovrebbe proprio far parte della suite di aggiornamenti introdotti con One UI 5.1.

In ogni caso, al momento è possibile scaricare e installare il Game Launcher aggiornato su tutti i device compatibili con One UI 5.0, pregustando un assaggio della versione successiva del firmware targato Samsung. Con ogni probabilità, comunque, One UI 5.1 sarà lanciata insieme ai Galaxy S23, che dovrebbero avere l'ultima versione della Custom ROM preinstallata, insieme ovviamente ad Android 13.

Vi ricordiamo comunque che i Galaxy S23 saranno perfetti per il gaming: stando ai leak, infatti, Samsung avrebbe overclockato la GPU e la CPU dello Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm, garantendo ai suoi telefoni next-gen un leggero vantaggio in termini di performance rispetto alla concorrenza. Non solo: i Galaxy S23 avranno una RAM LPDDR5X, che dovrebbe rendere più fluida la gestione di applicazioni particolarmente pesanti, come i videogiochi.