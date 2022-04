Samsung aggiorna Expert RAW: la fotocamera dei Galaxy S22 migliora ancora

Una delle feature più apprezzate dei Samsung Galaxy S22 è sicuramente la presenza dell'app Expert RAW, un tool ufficialmente sviluppato da Samsung che permette di scattare fotografie in formato RAW e che garantisce una serie di controlli professionali aggiuntivi alla fotocamera.

Oggi, finalmente, Samsung ha pubblicato il primo aggiornamento di Expert RAW, migliorando ulteriormente la fotocamera dei suoi smartphone top di gamma. A quanto pare, il nuovo update rende più semplice scattare fotografie di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La nuova versione dell'app è la 1.0.01, mentre il suo changelog ufficiale spiega che Samsung ha migliorato la chiarezza delle fotografie in condizioni di luminosità estremamente bassa, permettendo agli utenti di scattare immagini più nitide e definite anche laddove l'illuminazione fosse scarsa.

Stando a quanto riporta SamMobile dopo aver provato la nuova versione di Expert RAW, la qualità delle immagini è aumentata molto, specie nelle particolari condizioni descritte da Samsung nel changelog dell'applicazione. D'altro canto, una migliore gestione delle fotografie con scarsa visibilità era molto richiesta dai fan di Samsung fino dal rilascio dell'applicazione.

Se possedete uno smartphone coreano e volete provare la fotocamera Expert RAW, potete dare un'occhiata alla lista dei device Samsung compatibili con l'app. Al momento, invece, l'aggiornamento è stato reso disponibile per il Samsung Galaxy S21 Ultra, per i Samsung Galaxy S22, per il Galaxy Note 20 Ultra e per i due foldable Galaxy Z Fold 2 e Galaxy Z Fold 3. Il colosso coreano, tuttavia, ha spiegato che presto Expert RAW arriverà su più smartphone dell'azienda, ovviamente in versione aggiornata.