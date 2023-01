Samsung aggiorna il Gaming Hub: al CES svelata la GameBar 3.0

Oltre ai nuovi TV Samsung Micro-LED 2023, in occasione del CES 2023 la società asiatica ha anche presentato alcuni aggiornamenti del Samsung Gaming Hub, disponibile sulle smart TV Samsung e dedicato ai videogiocatori.

Gli aggiornamenti 2023 di Gaming Hub includono la GameBar 3.0 che comprende il MiniMap Sharing ed il Virtual Aim Point, due funzioni che contribuiscono ad elevare ulteriormente l’esperienza per ogni gaming.

Con il MiniMap Sharing è possibile visualizzare su qualsiasi schermo la mappa della partita in corso, mentre Virtual Aim Point è progettato per gli FPS e mette in evidenza il mirino per fare in modo che i colpi vadano sempre a segno in ogni gioco.

Chiaramente garantito il supporto a servizi offerti da partner come Xbox, NVIDIA GeForce Now che si è arricchito con al 4080, Amazon Luna ed Utomik, senza limiti di spazio e senza necessità di disporre di una console. A ciò si aggiunge anche una qualità dell’immagine in 4K e la possibilità di guardare diversi tipi di contenuti in contemporanea.

Il Samsung Gaming Hub è disponibile anche sugli smart monitor e gli schermi da gaming Samsung, anche della linea Odyssey. Nel caso del monitor Odyssey Ark, è possibile ruotarlo a seconda delle preferenze e per poter godere di una curvatura di 1000R ed un suono potente.