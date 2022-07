Samsung aggiorna gamma Lifestyle: arrivano in Europa The Frame 2022 e The Serif 2022

In seguito al lancio in Italia di Samsung The Sero 2022, il noto TV verticale del produttore sudcoreano e pezzo peculiare della gamma Lifestyle TV, la stessa società ha lanciato in Europa le serie The Frame 2022 e The Serif 2022 appartenenti anch’esse alla serie di televisori Lifestyle.

Per questa nuova serie The Frame e The Serif passeranno da un display LCD lucido a uno opaco, cosicché le oltre 2000 opere d’arte disponibili per l’acquisto risultino più reali; al contrario, i contenuti multimediali come film, video e serie TV appariranno meno incisivi e ricchi di contrasto.

La risoluzione resta 4K per tutti i modelli, eccetto i The Frame 2022 da 32 pollici di diagonale, e troviamo altoparlanti integrati, porte HDMI 2.1, Tizen 6.5 come sistema operativo – con applicazioni già installate come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+ - e scatola esterna One Connect nel caso del The Frame.

Venendo alle diagonali, si parla di un minimo di 32” e un massimo di 85” per i The Frame 2022, mentre i The Serif 2022 arriveranno sul mercato del Vecchio Continente con i formati da 43, 50, 55 e 65 pollici. In Italia i prezzi partono da 1.096,26 Euro sul sito ufficiale Samsung per il The Frame 2022 da 43” e si arriva a 4.496,25 Euro per il The Frame 2022 da 85”; la gamma The Serif, invece, parte da 1.096,26 Euro e arriva a 1.493,51 Euro.

La gamma 2022 conta però anche sui Neo QLED 2022 presentati a gennaio al CES 2022.