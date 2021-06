Samsung aggiorna in Italia un noto smartphone low cost ormai datato

Samsung è un produttore che sta dimostrando molta attenzione relativamente all'aggiornamento dei suoi smartphone. In questo contesto, recentemente il noto brand ha rilasciato un update legato a un noto smartphone low cost datato.

In particolare, stando anche a quanto riportato da SAMMobile, non sono in pochi gli utenti che nel corso delle ultime settimane hanno ricevuto un aggiornamento relativo a Samsung Galaxy J3, originariamente uscito nel 2017. Si tratta di un dispositivo low cost, che al momento dell'uscita non riuscì in realtà a convincere proprio tutti. In ogni caso, questo modello è ben noto agli appassionati del mondo smartphone, dato che aveva un prezzo contenuto: 229 euro.

Al giorno d'oggi Galaxy J3 è un modello che risulta ormai datato. Infatti, sono passati quattro anni dalla sua uscita e la scheda tecnica inizia a sentire il "peso" del tempo. Pensate che lo schermo ha diagonale di 5 pollici e risoluzione pari a 1280 x 720 pixel. Per il resto, come potete leggere nella nostra recensione di Samsung Galaxy J3 2017 uscita all'epoca, il processore è un Exynos 7570, che viene affiancato da 2GB di RAM e 16GB di memoria interna. Insomma, ne è passata di acqua sotto i ponti.

Al momento del lancio Galaxy J3 disponeva di Android 7.0 Nougat, ma nel 2019 è stato aggiornato ad Android 9 Pie. L'update J330FNXXS4CUD3 arrivato in questi giorni in Italia e in pochi altri Paesi è basato proprio su quest'ultima versione del sistema operativo e porta con sé semplicemente fix di bug e miglioramenti in termini di sicurezza.

In ogni caso, vedere aggiornamenti di questo tipo per il mondo Android fa sempre piacere, soprattutto quando si tratta di dispositivi low cost.