Samsung aggiorna il robot Ballie: ora è anche un proiettore, che vi segue ovunque

Notte di annunci per Samsung che ha presentato al CES i nuovi concept di display pieghevoli. Il colosso coreano ha infatti mostrato anche la nuova versione del robot Ballie, che ora è anche un proiettore in grado di mostrare oggetti sul pavimento, sulle pareti o sul soffitto mentre vi segue in giro per la casa.

In un video pubblicato sul proprio canale ufficiale YouTube, Ballie è all’opera mentre riproduce un uccello per intrattenere un cane, ma anche una videochiamata su un muro ed una video lezione di fitness. In una mail inviata alla stampa, su cui ha avuto modo di mettere le mani The Verge, il produttore ha anche specificato che Ballie è in grado di regolare automaticamente la proiezione a seconda della distanza al muro e le condizioni d’illuminazione della stanza. Secondo Samsung, si tratta del "primo proiettore al mondo in grado di rilevare automaticamente la postura e l'angolo del viso delle persone e regolare l'angolo di proiezione ottimale”.

Nel filmato Ballie fa anche da assistente domestico e da smart hub: può infatti accendere le luci, mandare messaggi e mail e proiettare un cielo stellato per rilassarsi e quindi conciliare il sonno.

Insomma, è più che un robot tradizionale. Cosa ne pensate?