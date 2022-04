Samsung aggiorna smartphone Galaxy M31s e M51 ad Android 12: occhio ai download!

In seguito al rilascio dell’aggiornamento ad Android 12 per Samsung Galaxy A32 5G e A71 4G, la società sudcoreana ha avviato la distribuzione di Android 12 su Samsung Galaxy M31s e Galaxy M51 in Europa. Lanciati con Android 10, i due dispositivi di fascia media si preparano a ricevere il loro secondo major update.

Nel caso specifico del Samsung Galaxy M31s, come riportato da SamMobile, ci troviamo dinanzi al firmware M317FXXU3DVD4 contenente la patch di sicurezza di marzo 2022, Android 12 con One UI 4.1 e oltre 50 fix di vulnerabilità lato sicurezza e privacy. Allo stato attuale il rilascio è limitato al mercato russo, ma a breve assisteremo all’espansione nel resto del Vecchio Continente.

Sempre secondo quanto segnalato da SamMobile, poi, Samsung Galaxy M51 sta ottenendo il firmware M515FXXU4DVD1 contenente Android 12, la patch di sicurezza mensile e migliorie generali alla stabilità e alle prestazioni dello smartphone. Anche in questo caso la fase di distribuzione è inizialmente limitata al mercato est europeo, ma possiamo aspettarci l’arrivo sul mercato europeo nelle prossime settimane. A coloro che possiedono questo modello specifico ricordiamo, in conclusione, che questo aggiornamento ad Android 12 sarà l’ultimo major update in arrivo.

In entrambi i casi, per verificare la disponibilità dell’aggiornamento basterà recarsi su Impostazioni > Aggiornamenti software; altrimenti, basterà attendere la notifica di sistema per procedere con download e installazione.

Nel frattempo, Android 12 è arrivato su OnePlus Nord 2 5G con la prima beta.