Samsung aggiorna a sorpresa Galaxy S6: cosa include questo update?

A volte Samsung fa qualche sorpresa ai possessori dei suoi smartphone più datati sotto forma di aggiornamenti dedicati: dopo l’update a 500 milioni di vecchi modelli, il colosso sudcoreano ha rilasciato una piccola patch per l’intera gamma Galaxy S6.

Secondo quanto riportato dal portale Galaxy Club, alcuni possessori di Galaxy S6 nei Paesi Bassi e in Belgio hanno iniziato a notare la disponibilità di un piccolo update dal codice firmware differente per ciascuno smartphone. Le opzioni sono le seguenti: G920FXXU6EVG1, G925FXXU6EVG3 e G928FXXU5CVG3. Come già specificato, l’aggiornamento riguarda i modelli Galaxy S6, S6 Edge e S6 Edge Plus.

Non sono noti tutti i dettagli relativamente alla patch: nel changelog si legge che ha un peso pari a 12,76 MB e include novità per la stabilità del dispositivo, “nuove funzionalità migliorate” e “migliorie aggiuntive per il sistema”. Non è chiaro quindi cosa sia arrivato esattamente per lo smartphone, in quanto non si parla nemmeno di patch di sicurezza. Se osserviamo il precedente update di agosto per Galaxy S7 e S8, però, notiamo che si erano verificati problemi con la navigazione GPS; pertanto, è probabile che la novità chiave sia un fix a tali bug.

Considerando poi che si tratta di una patch arrivata per ora solo nei Paesi Bassi e in Belgio, non va esclusa o assicurata la imminente disponibilità anche in Italia. Se siete ancora fieri utenti della gamma Galaxy S6, consigliamo di prestare attenzione a eventuali notifiche di sistema dedicate.

