Samsung, ecco l'aggiornamento di sicurezza di ottobre: prima lo riceverà il Galaxy A50

Ottobre è iniziato soltanto da due giorni ma a quanto pare Samsung aveva già l'aggiornamento di sicurezza del mese, dal codice firmware A505FNXXS5BTI9, pronto da un po’. Attualmente disponibile soltanto per gli smartphone Galaxy A50 e dal peso pari a 123 MB, a breve dovrebbe giungere anche nel resto dei dispositivi dell’azienda sudcoreana.

Il changelog in realtà però è abbastanza anonimo, dato che quando si va nella schermata apposita per aggiornare il software del telefono, infatti, si trova soltanto il testo seguente: “La sicurezza del tuo dispositivo è stata migliorata; dopo l’aggiornamento non potrai tornare alla versione precedente del software a causa delle politiche di sicurezza. Un software update può includere migliorie alla stabilità del dispositivo, fix a vari bug, nuove feature e migliorie alle performance”. Dunque, sembrerebbe essere un semplice aggiornamento di routine.

La scelta di non condividere, almeno per ora, la serie di novità in arrivo con l’aggiornamento di sicurezza di ottobre 2020 è per non rendere note le falle attualmente presenti in tutti i dispositivi non aggiornati. Per questo motivo probabilmente si saprà soltanto a metà mese cosa è effettivamente cambiato negli smartphone Samsung in seguito al download della patch.

Se siete proprietari di un Galaxy A50 e l’update non vi risulta disponibile non preoccupatevi e attendete la notifica di disponibilità, oppure controllate manualmente tramite Impostazioni > Aggiornamento di sistema e, se presente, premete Scarica e installa.

Intanto Samsung ha anche rilasciato a metà settembre la prima beta della nuova interfaccia One UI 3.0 per Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra basata su Android 11, l'ultima versione del sistema operativo di Google.