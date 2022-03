Samsung, aggiornate subito questo popolare smartphone: risolte 50 vulnerabilità

Mentre in termini di rumor si discute di Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, il popolare brand sta continuando a rilasciare update per gli smartphone già esistenti. In questo contesto, è arrivato un aggiornamento alla One UI 4.1 di non poco conto.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena, SamMobile e Gizchina, l'update firmware G781BXXU4FVC è attualmente in rollout in Europa (a quanto pare si è partiti dalla Polonia) e porta con sé parecchi cambiamenti per il ben noto Samsung Galaxy S20 FE. Si fa infatti riferimento riferimento non solamente all'arrivo di nuove funzionalità come Expanded RAM Plus e Smart Widget, bensì anche a miriadi di fix legati a bug e vulnerabilità (patch di sicurezza di marzo 2022).

Nel primo caso è coinvolta anche la tanto discussa questione throttling dei dispositivi Samsung, mentre nel secondo si tratta di oltre 50 vulnerabilità. Insomma, se possedete lo smartphone, il consiglio non può chiaramente che essere quello di aggiornare il prima possibile (non appena l'update risulterà disponibile anche da noi), in quanto, come ben potete capire, si tratta di un update importante sotto diversi punti di vista (tra funzionalità e fix).

Tuttavia, è da notare il fatto che per il momento l'aggiornamento sembra essere in rollout solamente per la versione 5G del dispositivo, mentre gli utenti che dispongono del modello 4G potrebbero dover attendere un po' di tempo in più per poterlo scaricare. Tuttavia, Samsung Galaxy S20 FE è un dispositivo ben noto e abbiamo dunque ritenuto giusto informarvi in merito. Per il resto, a quanto pare l'update alla One UI 4.1 sta raggiungendo anche l'originale Samsung Galaxy Fold del 2019.