Samsung: Alexa e Google Assistant in arrivo sui TV del 2019

Non solo iTunes. Samsung ha annunciato che i televisori in arrivo sul mercato del 2019 potranno apriranno le porte ad una varietà di assistenti vocali, che andranno ad aggiungersi al Bixby proprietario.

Il produttore coreano al CES di Las Vegas ha svelato che sui TV QLED sarà possibile utilizzare anche Alexa di Amazon e Google Assistant. Tuttavia, c'è un'importante postilla da non sottovalutare: gli utenti dovranno acquistare a parte un dispositivo che farà da assistente per i televisori, che sia un Google Home per Assistant o un Echo per Amazon.

I televisori saranno però in grado di comprendere ed eseguire i comandi ricevuti da Alexa ed Assistant, ma l'unica AI integrata continuerà ad essere Bixby.

Alexa e Google Assistant potranno controllare il volume, accendere e spegnere la televisione, cambiare l'ingresso o avviare le applicazioni selezionate. Bixby invece avrà funzionalità più approfondite ed avanzate, dal momento che è integrato nel software proprietario Tizen preinstallato nei TV. Il telecomando potrà essere utilizzato solo con Bixby, e non con gli altri assistenti.

Si tratta di una novità di rilievo per gli utenti, in particolar modo per Alexa che ha raggiunto i 100 milioni di dispositivi nel periodo natalizio. Discorso diverso per Samsung Home, l'altoparlante proprietario di Samsung basato su Bixby, che ancora non ha visto la luce.