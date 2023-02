Samsung potrebbe alzare prezzo smartphone medio-gamma dal Galaxy A54: gli ultimi leak

Non è passato molto tempo dalla presentazione della serie Samsung Galaxy S23, eppure la società sudcoreana sembra già pronta a portare sul mercato anche l’aggiornamento del 2023 alla serie Galaxy A di fascia media. Un recente leak ha illustrato le possibili specifiche tecniche del Galaxy A54 e il suo prezzo.

Grazie al portale tedesco WinFuture ora sappiamo, infatti, come potrebbe essere il dispositivo mobile mid-range per eccellenza dell’anno corrente. Sulla base del leak, il display dovrebbe essere un AMOLED FHD+ 120Hz da 6,4" anziché da 6,5 pollici, accompagnato dal SoC Exynos 1380 con GPU ARM Mali-C68. Nessuna grande invece per RAM e memoria interna, focalizzandosi sul minimo di 8 GB di RAM e sulle soluzioni da 128 e 256 GB lato archiviazione, con slot microSD per espanderla.

Il comparto fotocamera potrebbe invece trovare un sensore principale da 50 MP anziché i 64 MP visti nel predecessore Galaxy A53; tuttavia, si tratterebbe di una lente nuova e, dunque, dalla qualità superiore. Ad accompagnarla dovrebbero essere infine una fotocamera ultra grandangolare da 12 MP e una macro da 5 MP. Anteriormente dovrebbe esserci un sensore da 32 MP. Dulcis in fundo, la batteria sembra la stessa da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 25 W.

Lo stesso portale ha riportato anche la scheda tecnica del Samsung Galaxy A34: display AMOLED a 120 Hz, chip MediaTek Dimensity 900, 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di archiviazione, con tripla fotocamera posteriore (48 MP + 8 MP + 5 MP). Come vedete, non è completa, ed è un motivo ulteriore per prendere i rumor con le pinze nonostante la ottima fama del portale.

E i prezzi? Secondo quanto riferito, il Galaxy A34 potrebbe costare circa 30 euro in più rispetto al predecessore A33, mentre l'A54 avrà probabilmente un prezzo di 50 euro più elevato rispetto all’A53.