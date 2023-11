Samsung e Amazon da pazzi al Black Friday: SSD 990 Pro, 2TB al costo di 1TB

Samsung e Amazon Italia pronti a colpire con un'offerta davvero interessante, ottima sia per il gamer da PC che per chi gioca da PS5, grazie a una delle memorie di archiviazione migliori sulla piazza a un prezzo decisamente più basso del solito.

Merito senza dubbio del Black Friday 2023, che finalmente inizia a entrare nel vivo con offerte di giorno in giorno più interessanti. Tra queste, spicca senza dubbio la corposa riduzione di prezzo apportata al Samsung 990 Pro, unità a stato solido PCIe Gen4 in formato M.2 che viene proposta su Amazon con spedizione Prime a questi prezzi:

Samsung 990 Pro - 1TB 113,07 euro invece di 159,99

Samsung 990 Pro - 2TB 149,99 euro invece di 259,99

Samsung 990 Pro . 4TB 339 euro invece di 399,99

L'offerta più ghiotta riguarda certamente il modello intermedio da 2TB, che viene proposto con una riduzione di prezzo che lo porta a costare meno del prezzo di listino del modello da 1TB.

Tra le caratteristiche di questa memoria, ricordiamo la compatibilità con i requisiti di PlayStation 5 grazie a velocità di lettura sequenziale fino a 7.450 MB/s e di scrittura sequenziale fino a 6.900 MB/s, come potrete approfondire anche nel nostro speciale dedicato al Samsung 990 Pro.

