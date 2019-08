Samsung e AMD insieme per portare la grafica Radeon sui prossimi smartphone

Sono ormai evidenti gli errori che Samsung ha commesso con i suoi chip autoprodotti della serie Exynos. Prima del fiasco con il Note 7 però, i chip ARM Cortex dominavano il mercato sul fronte della potenza di calcolo.

Qualcomm ha sempre tenuto le redini della competizione per quanto riguarda le prestazioni grafiche grazie alle eccellenti GPU Adreno.



Per questo motivo a giugno, Samsung e AMD hanno annunciato una partnership per migliorare il comparto della grafica mobile: il colosso coreano potrà accedere alle IP di AMD dedicate all’accelerazione grafica. Recentemente Samsung ha svelato maggiori dettagli su questa collaborazione e sui progetti futuri.

Se dal punto di vista delle CPU l’azienda sta sviluppando le nuove unità Mongoose customizzate per i SoC di Exynos, sul versante della grafica la società utilizzerà ancora le GPU Mali basate su ARM. Tutto questo dovrebbe cambiare entro il 2021, stando alle dichiarazioni di Samsung. Questo processo aiuterà anche AMD a trovare un posto stabile nel mercato mobile, posizione che neanche la rivale Intel è riuscita a capitalizzare.

Rispondendo ad una domanda sull’argomento, un rappresentante di Samsung ha risposto: “. Come sapete, AMD è leader sin dal principio sul mercato PC ed è uno dei leader in termini tecnologici. Pensiamo che con questa collaborazione saremo in grado di sfruttare la competitività dell’azienda non solo per i SoC, ma anche per altri tipi di applicazioni” e ha continuato “considerando i tempi necessari allo sviluppo di tecnologia IT, pensiamo che i primi prodotti saranno pronti nel giro di due anni.”

I chip Samsung utilizzeranno l’architettura RDNA: secondo AMD questa tecnologia migliora le prestazioni PPC di 1,25 volte e l’efficienza energetica di 1,5 volte. Inoltre, la partnership consentirà a Samsung di competere nel settore del gaming mobile, dove altri competitor hanno già avanzato le loro proposte.

Anche Lisa Su, CEO di AMD, ha commentato la collaborazione: “Abbiamo annunciato una partnership per portare la grafica Radeon sui futuri SoC di Samsung. Questa collaborazione mette in evidenza la nostra strategia per portare l’ecosistema Radeon ovunque”.

Non resta che attendere i primi modelli dei nuovi dispositivi Samsung. D’altronde altri produttori stanno facendo molto bene, superando le aspettative come nel caso del nuovo Asus ROG Phone II.