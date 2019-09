Samsung ammonisce l'Italia: 'Se estendete la garanzia a 5-7 anni i prezzi aumenteranno'

Durante le fasi di trattativa, trai punti di programma del Governo giallo-rosso ha fatto la sua comparsa anche la proposta di una legge contro l'obsolescenza programmata dei device tech. Oggi Samsung ha avvisato il Governo italiano che una legge del genere farebbe schizzare in alto i prezzi dei prodotti.

Niente obsolescenza programmata, la tendenza —pianificata meticolosamente— dei device di funzionare peggio (o cessare completamente di funzionare) dopo un certo periodo di utilizzo. Magari perché i nuovi update software rallentano gli smartphone più vecchi, o perché l'usura della batteria riduce notevolmente (più di quanto sarebbe normale, direbbe qualcuno) il tempo di vita del device.

Il Governo giallo-rosso vuole dire addio a tutto questo, facendolo con una norma nazionale —quando forse sarebbe più di buon senso tentare un approccio a livello europeo, per ovvi motivi.

Anche la Commissione Industria del Senato italiano ha ripreso in questi giorni a lavorare su un disegno di legge proprio sull'obsolescenza programmata, ulteriore prova che qualcosa sta bollendo in pentola. Tanto per iniziare la legge vuole estendere la garanzia a 5 anni dall'acquisto, che diventano 7 quando il prodotto è di grandi dimensioni (varrebbe per lavastoviglie e frigoriferi, ad esempio). Il ddl se la prende anche con gli aggiornamenti software che rischiano di avere un impatto sulle performance dei device più datati.

Samsung Italia non ci sta, e in un commento ufficiale dell'azienda al DDL (con cui spera di convincere il legislatore), l'azienda scrive che una norma che estenda la garanzia fino ad un periodo di cinque anni, implicherebbe un aumento generale di tutti i prezzi: è ovvio, visto che il produttore si accollerebbe i costi di riparazione su un periodo più lungo. Samsung contesta anche che, nella bozza attuale, non è nemmeno ben specificata la differenza tra prodotti di piccole e grandi dimensioni. Ad esempio, per le TV piccole o per i microonde che si fa?

Per le aziende una estensione della garanzia così importante, implicherebbe l'onere di tenere in magazzino pezzi di ricambio per prodotti estremamente datati. Se Samsung introduce oggi sul mercato un nuovo frigorifero, dovrebbe mantenere in stoccaggio i suoi pezzi di ricambio per oltre 10 anni.